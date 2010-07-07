«Єврокар» збільшив виробництво авто в 3,2 раза

Виробник автомобілів марки VW Group – ЗАТ «Єврокар» (Закарпатська обл.) у січні-червні 2010 року збільшило виробництво автомобілів різних марок в 3,2 раза в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 2,701 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром», в яку входить «Єврокар».

У повідомленні наголошується, що в червні ц.р. «Єврокар» скоротив виробництво автомобілів різних марок на 33,7%, у порівнянні з травнем – до 493 штук.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році «Єврокар» скоротив виробництво автомобілів різних марок на 90,1%, або 32 328 штук, в порівнянні з 2008 роком – до 3564 штук.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Єврокар» (с. Соломоново, Закарпатської обл.) є виробником автомобілів марки Volkswagen Group в Україні.

З вересня 2004 року компанія веде будівництво другої черги виробничих потужностей, що дозволить збільшити щорічне виробництво автомобілів до 45 тис. штук в рік з одночасним поглибленням локалізації виробництва на території України.

Холдинг Volkswagen володіє марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley і деякими іншими.