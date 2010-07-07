«Мантара Холдинг» просить визнати недійсним продаж Луганськтепловозу

Компанія «Мантара Холдинг» звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Фонду державного майна України (ФДМУ), в якому просить визнати недійсним договір купівлі-продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Про це йдеться у поширеній прес-службою ФДМУ інформації з посиланням на заяву голови Фонду держмайна Олександра РЯБЧЕНКА.

Окрім ФДМУ, відповідачем у справі також визначено ЗАТ «Керуюча компанія «Брянський машзавод», третіми особами – ВАТ «Луганськтепловоз» і Сумське НВО ім. Фрунзе.

За інформацією О.РЯБЧЕНКА, «Мантара Холдинг» просить визнати недійсними відразу декілька рішень ФДМУ в конкурсі з продажу «Луганськтепловозу», аж до договору купівлі-продажу пакета акцій цього підприємства, укладеного 22 червня 2010 року.

«Фонд готовий до судового розгляду, хоча нас ще не повідомили, коли суд збирається розглянути цю позовну заяву і чи взагалі буде відкрито провадження у справі», – зазначив О.РЯБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня ц.р. керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить у російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну лише на 10 млн. грн. (початкова вартість становила 400 млн. грн. - УНІАН).

Усього в конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, - компанія "Мантара Холдинг" не була допущена ФДМУ до участі в ньому.

Ліцетатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., проте учасники торгів відмовилися підвищити свої цінові пропозиції. В результаті переможцем конкурсу була визнана Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» з її початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.