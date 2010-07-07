Тігіпко вважає непрозорою приватизацію Луганськтепловоза

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає непрозорим конкурс з приватизації ВАТ «Луганськтепловоз».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я вважаю, що конкурс був непрозорий. Вважаю, що в нас знову не вийшло прозорої приватизації», – сказав С.ТІГІПКО.

За словами віце-прем`єра, зокрема, він має в своєму розпорядженні інформацію, що один з потенційних учасників конкурсу, який міг запропонувати велику суму за підприємство, був знятий з конкурсу без видимих причин.

С.ТІГІПКО також не виключив, що надалі навколо приватизації «Луганськтепловоза» відбуватимуться судові розгляди.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Мантара Холдинг» звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Фонду державного майна України (ФДМУ), в якому просить визнати недійсним договір купівлі-продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Окрім ФДМУ, відповідачем у справі також визначено ЗАТ «Керуючу компанія «Брянський машзавод», третіми особами – ВАТ «Луганськтепловоз» і Сумське НВО ім. Фрунзе.

«Мантара Холдинг» просить визнати недійсними відразу кілька рішень ФДМУ в конкурсі з продажу «Луганськтепловоза», аж до договору купівлі-продажу пакета акцій цього підприємства, укладеного 22 червня 2010 року.

Довідка УНІАН. 15 червня ц.р. Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), входить у російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну всього на 10 млн. грн. (початкова вартість становила 400 млн. грн. – УНІАН).

Усього в конкурсі брали участь дві компанії – ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не була допущена ФДМУ до участі в ньому.

Ліцетатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., проте учасники торгів відмовилися підвищити свої цінові пропозиції. В результаті переможцем конкурсу була визнана Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» з її початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.