УЗ: Поїзди рухаються згідно з графіком

Рух потягів здійснюється згідно з графіком, незважаючи на складні погодні умови.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, на 7 липня 2010 року усі ділянки відкриті для руху потягів. Через складні погодних умови залізничники цілодобово відстежують стан шляхів і інженерних споруд, посилена увага до місць можливого розмиву і зрушень колії.

Зокрема на перегоні Рені-Основна - Рені-Наливна Одеської залізниці ведеться постійне спостереження за станом залізничної колії, земляного полотна і штучних споруд. Для зміцнення відкосів земляного полотна від розмиву на цій ділянці залізниці на базі Ренінской дистанції колії ст. Рені-Наливна вже підготовлено 2 тис. куб. м щебню, 500 куб. м бутового каменю і 1000 залізобетонних шпал. Залізниця забезпечена необхідним запасом паливно-мастильних матеріалів і засобів для ліквідації можливих переливань через колію.

На сьогодні загрози підтоплення колії на цьому перегоні немає, рух на ділянці здійснюється згідно з графіком.