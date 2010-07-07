Канал Дунай-Чорне море збільшив кількість судопроходів

У червні 2010 року по глибоководному судновому ходу (ГСХ) "Дунай - Чорне море" здійснено 127 судопроходов, перевезено понад 70 тис. тон вантажів різної номенклатури.

Як повідомила УНІАН прес-служба ДП "Дельта-лоцман", порівняно з червнем 2009 р. кількість судопроходов виросла у понад 1,3 раза.

Згідно з повідомленням, український ГСХ випереджає румунського конкурента - Сулінський канал: у червні 2010 року по ньому здійснено 98 судопроходів, що в 1,3 раза менше, ніж по українському ГСХ.

За 6 місяців 2010 р. по глибоководному судновому ходу "Дунай - Чорне море" здійснено 750 судопроходов, що свідчить про продовження позитивної динаміки порівняно з минулим роком: за 6 місяців 2009 р. по ГСХ було здійснено 514 судопроходов.

Довідка УНІАН. Глибоководний судновий хід р. Дунай - Чорне море - один з елементів програми створення національної мережі міжнародних транспортних коридорів і її інтеграції в транспортну систему країн Європи, Азії, Балтійського і Чорноморського регіонів. Основні складові: загальна довжина - 172,2 км траси, яка складається з: морського підхідного каналу (довжина 3,4 км); руслової частини від гирла Швидке до Рені (довжина 168,8 км); захисної греблі на баровій частині (довжина 2,730 км). Загальна бюджетна вартість - 543,5 млн. грн. Основна перевага ГСХ р. Дунай - Чорне море, окрім конкурентоздатних тарифів, полягає в можливості двостороннього руху суден в цілодобовому режимі упродовж усього року. За період з моменту відновлення судноплавства по ГСХ р. Дунай - Чорне море (квітень 2007 року - грудень 2009 року) через гирло Швидке пройшло 3456 суден, якими перевезено близько 3,3 млн. тон різних вантажів. Середній модуль суден, які проходили через ГСХ, росте від 6,9 куб. м на початок січня 2009 року до 8,3 куб. м на кінець серпня 2009 року.