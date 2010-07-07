УЗ змінила графік руху 2-х міжнародних поїздів

У зв'язку з продовженням ліквідації наслідків розмиву залізничної колії на території Румунії змінено маршрут двох пар міжнародних потягів.

Як повідомляє УНІАН прес-служба "Укрзалізниці", зокрема, потяг № 59/60 Москва-Софія-Москва від станції Жмеринка слідує по маршруту: Могилів-Подільський - Волчинець - Окниця - Унгени і далі на Румунію. Потяг курсує щодня.

Потяг № 101/102 Мінськ-Софія-Мінськ слідує по маршруту Здолбунів - Козятин - Жмеринка - Могилів-Подільський - Волчинець - Окниця - Унгени і далі на Румунію. Потяг курсує раз на тиждень.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня 2010 року на перегоні Вадул-Сірет-держкордон (з Румунією) було підмито і зруйновано берегову опору арочного кам'яного моста. На цьому перегоні було зупинено рух потягів. У кінці минулого тижня українські залізничники виконали усі відновні роботи і відкрили рух на перегоні.