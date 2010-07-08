«Богдан» збільшив експорт автобусів і тролейбусів

Корпорація «Богдан», один з найбільших суб`єктів автомобільного ринку України, в січні-червні 2010 року збільшила експорт автобусів і тролейбусів в 2,7 раза, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 304 штук.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар корпорації «Богдан» Сергій КРАСУЛЯ.

За його інформацією, в червні ц.р. корпорація збільшила експорт автобусів і тролейбусів на 92,1%, у порівнянні з червнем 2009 року – до 73 штук. При цьому він відзначив, що частка експорту в загальному обсязі продажів за січень-червень ц.р. склала 78,4%.

Найбільшими ринками збуту корпорації «Богдан» в І півріччі були Росія, Білорусь, Грузія, Вірменія, Польща, Чехія.

Корпорація «Богдан» веде активну експортну політику вже багато років, не втрачаючи лідерські позиції на внутрішньому ринку України. Минулого року компанія збільшила частку експортованої продукції до 66%. У цілому на експортні ринки було поставлено 484 автобусів.

На сьогоднішній день корпорація має найширший модельний ряд автобусів серед вітчизняних автобусовиробників. Продукція корпорації представлена у всіх класах: від особливо малого до особливо великого. Виробничі потужності корпорації «Богдан» дозволяють виробляти до 9 тис. автобусів і тролейбусів в рік.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня в м. Острава (Чеська Республіка) відбулася презентація, присвячена випуску першого тролейбуса в рамках спільного проекту «Богдан» і Cegelec.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» заснована в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, направлених на створення в Україні потужностей по виробництву транспортних засобів всіх типів.