Головний вокзал Львова обладнають обмежувальними смугами

Львівська залізниця (ЛЗ), продовжуючи роботу відповідно до програми Президента України «Україна для людей», в 2010 році облаштує перони головного вокзалу станції «Львів» рельєфними обмежувальними смугами для підвищення рівня безпеки і комфорту людей з обмеженими фізичними можливостями, зокрема, з проблемами зору.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЛЗ.

Крім того, інтенсифіковано роботи з облаштування пандусами приміщень вокзалів, створення всієї відповідної інфраструктури для інвалідів (спеціальні розширені ліфти, туалети, телефонні кабіни і кімнати відпочинку).

На кожному вокзалі працюють робочі групи, до складу яких входять чергові помічники начальника вокзалу, працівники медпункту, старші квиткові касири та інші працівники, які при необхідності надають допомогу особам з обмеженими фізичними можливостями. Зокрема, у функції цих груп входить інформування інвалідів і супроводжуючих їх громадян про права і пільги в користуванні транспортом, надання допомозі в оформленні проїзних документів, супровід до камер зберігання, кімнатам відпочинку, транспортним засобам, організація при необхідності позачергового прийому у керівників вокзалу.

Згідно з повідомленням, до періоду літніх перевезень львівські залізничники врахували збільшення пасажиропотоку і переглянули технологічні процеси роботи вокзалів, в окремих відділах яких передбачили порядок надання послуг і обслуговування цієї категорії пасажирів.

Медпункти всіх позакласних вокзалів забезпечені інвалідними візками, а також в потягах Львівської залізниці курсують три купейні спецвагони, обладнаны всім необхідним устаткуванням (спецшрифти, пристрої голосового інформування, відповідні розміри купе, туалету і коридору). Для зручності переміщення під час поїздки уздовж вагону на залізниці є три салонові інвалідні візки, які при необхідності можна використовувати в будь-якому вагоні.