Дата-центр ВОЛЯ запровадив спеціальні літні умови

Дата-центр ВОЛЯ запровадив ряд спеціальних акційних умов на літній період, запропонувавши клієнтам доступнішу ціну і необмежений трафік на найбыльш затребувані тарифи.

Про це УНІАН повідомила керівник PR-відділу компанії ВОЛЯ Аліна СИГДА.

За її даними, зокрема, запропоновано акційний тариф «Старт» з мінімальною абонентною платою за фізичний сервер, а також введені спеціальні умови в тарифах з необмеженим трафіком – «Телепорт» і «Телепорт-VIP».

Так, в тарифному плані «Старт» за 199 грн./мыс. абонент одержує в користування фізичний сервер з конфігурацією VIA C3 1GHz/1GB/160GB. При цьому всі абоненти мають можливість протестувати цей тарифний план впродовж семи днів. А.СИГДА відзначила, що тарифний план «Старт» є акційним і діє до вичерпання партії акційних серверів.

Згідно з акційними пропозиціями, в тарифних планах «Телепорт» і «Телепорт-VIP» абоненти отримують можливість заощадити половину їх вартості, одержавши практично той же набір послуг.

Так, тарифний план «Телепорт» за 4999 грн./мыс. забезпечить абонентам дата-центру наступні переваги: необмежений вхідний зарубіжний трафік на швидкості 10 Мбіт/с; необмежений витікаючий зарубіжний і український трафік на швидкості 1 Гбіт/с; місце для розміщення устаткування – 21 юніт (половина серверної стійки); 29 IP-адрес; електроживлення – 220В, 11 розеток; отримання окремого Ethernet-комутатора – 24 порти, 1 Гбіт/с.; отримання окремого пристрою для віддаленого доступу (IP-KVM); можливість резервування місця для розміщення устаткування в майбутньому.

Тарифний план «Телепорт-VIP», який пропонується при розміщенні устаткування клієнта в спеціальній корпоративній серверній з підвищеним рівнем надійності, має спеціальну вартість – 9499 грн./міс. і забезпечує абонентам Дата-центру наступні переваги: необмежений вхідний зарубіжний трафік на швидкості 20 Мбіт/с; необмежений витікаючий зарубіжний і український трафік на швидкості 1 Гбіт/с; місце для розміщення устаткування – шафа (стійка) 21 юніт; 29 IP-адрес; електроживлення – 220В, 11 розеток; отримання окремого Ethernet-комутатора – 24 порти, 1 Гбіт/с; отримання окремого пристрою для віддаленого доступу (IP-KVM); можливість віддаленого управління електроживленням; підключення до двох незалежних систем електроживлення; можливість розміщення власної стійки або шафи абонента; можливість резервування місця для свого устаткування в майбутньому.

Як повідомила А.Сигда, при розміщенні устаткування в Дата-центрі ВОЛЯ за бажанням абонента в пакет документів може входити окремий додаток до договору про гарантований рівень сервісу (Service Level Agreement – SLA).

Довідка УНІАН. Дата-центр ВОЛЯ – підрозділ компанії ВОЛЯ, який займається наданням хостингу серверів (апаратний хостинг, сolocation/колокейшн, виділений сервер (dedicated), віртуальний сервер (VPS, VDS)) — розміщенням сервера на спеціально обладнаному технічному майданчику і підключенням його до мережі Інтернет. На час користування послугою безкоштовно надається сервер стандартної конфігурації. При бажанні абонент може встановити власний сервер замість стандартного. За установку сервера абонента додаткова плата не стягується.

Компанія ВОЛЯ є національним українським телекомунікаційним провайдером, який надає комплексну мультисервисну послугу, а саме: інформація і розваги – доступ до телепрограм і відео-на-запит; передача даних – високошвидкісний доступ в Інтернет і послуги найбільшого в Україні дата-центру; комунікація – комп`ютерний і голосовий зв`язок.

Компанія ВОЛЯ в цілому по Україні обслуговує близько 1,7 млн. абонентів, зокрема більш ніж 395 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу до Інтернету.