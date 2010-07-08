У Вінниці на ремонт доріг виділили 12 млн. грн.

Виконавчий комітет Вінницької міської ради на ремонт доріг у 2010 році виділив 12 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник Вінницького міськвиконкому.

За його словами, на виділені кошти планується провести поточний ремонт 112 вулиць обласного центру. Всього планується замінити 19 тис. кв. м дорожнього покриття.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році на капітальний ремонт доріг Вінниці було направлено 4,8 млн. грн.

Дорожна мережа Вінниці складає 677 вулиць, протяжність міських доріг складає близько 356 км., з них дорогий з твердим покриттям – 183 км., з асфальтобетонним – 173 км.