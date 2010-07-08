ITC запустив 3G-Інтернет у Сумах

Оператор стільникового зв'язку ITC (ТМ СDMA Ukraine) запустив у Сумах технологію високошвидкісного мобільного доступу в Інтернет на швидкостях третього покоління (3G).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, запуск 3G в Сумах став ще одним кроком на шляху розвитку мережі високошвидкісного 3G-інтернету в регіонах України. На сьогодні технологія EVDO від CDMAUA доступна в Київській, Львівській, Житомирській, Волинській, Рівненській, Закарпатській, Чернігівській, Миколаївській, Черкаській, Івано-Франківській, Сумській областях, а також у Севастополі.

Швидкісні показники використовуваної технології оптимальні для таких затребуваних завдань як робота з електронною поштою і перегляд веб-сайтів, а також для перегляду відео, завантаження великих файлів і спілкування онлайн.

Довідка УНІАН. Спільне підприємство у формі Товариства з обмеженою відповідальністю International Telecommunication Company LLC (ITC) надає послуги місцевого стільникового зв'язку стандарту CDMA в Україні з 1996 року під торговельною маркою CDMA Ukraine.

СDMA Ukraine є національним оператором стільникового зв'язку і мобільного інтернету, що надає послуги в стандарті CDMA. Компанія обслуговує понад 300 тис. абонентів. Власна сервісна мережа компанії складається з 22 Центрів обслуговування абонентів і понад 100 дилерських точок продажів.