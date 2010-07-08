Українські страхувальники збільшили продаж полісів ОСЦПВ

Українські страхові компанії за підсумками січня-травня цього року продали 3 млн. 417,147 тис. полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 18% більше, ніж в січні-травні 2009 року (2 млн. 895,438 тис. полісів).

Про це сказано у повідомленні Моторного (Транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, сума отриманих страховиками страхових платежів від продажу полісів у січні-травні збільшилася на 15% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - з 546 млн. 671,097 тис. грн. до 627 млн. 045,772 тис. грн. При цьому сума страхових виплат, здійснених страховими компаніями - членами МТСБУ, збільшилася на 41% - з 209 млн. 818,916 тис. грн. до 295 млн. 064,147 тис. грн. Загальна сума страхових виплат (з 2005 року до 31 травня 2010 року, виплати страхових компаній і фонду захисту потерпілих) склала 1 млрд. 712 млн. 269,492 тис. грн..

За даними МТСБУ, у десятку компаній-лідерів за сумою виплачених страхових відшкодувань на кінець травня 2010 року увійшли: ВАТ НАСК "Оранта", ПАТ "СК "Провідна", ПАТ УСК "Княжа", ВАТ УСК "Дженералі Гарант", АТ "СГ "ТАС" (частка), ЗАТ "СК "Українська страхова група", АСК "Інго-Україна", ЗАТ "СК "АХА Страхування", АТ "ПРОСТО-страхування", УАСК "АСКА".

За кількістю проданих полісів ОСЦПВ лідирують: ВАТ НАСК "Оранта", ПАТ СК "Провідна", АТ "СГ "ТАС" (частка), ПАТ УСК "Княжа", АТ "УПСК" ВАТ СК "Універсальна", ВАТ УСК "Дженералі Гарант", ЗАТ "СК "АХА Страхування", СОДО "Глобус", АТ "ПРОСТО-страхування".