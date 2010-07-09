Кабмін звільнив членів НКРЗ Тичинського і Мирного

Кабінет міністрів України звільнив Анатолія ТИЧИНСЬКОГО і Сергія МИРНОГО з посад членів Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ).

Про це йдеться в розпорядженнях Кабміну №1336 і 1337 від 5 липня 2010 року, розміщених на сайті уряду.

Причини звільнення не названі. А.ТИЧИНСЬКИЙ і С.МИРНИЙ були призначені на посади членів НКРЗ в 2008 році.