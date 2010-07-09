ЛЗ збільшила перевезення пасажирів

Впродовж січня-червня поточного року Львівська залізниця (ЛЗ) перевезла 3 млн. 990,2 тис. пасажирів, що на 4%, або 175,3 тис., більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЛЗ.

Згідно з повідомленням, найбільшою популярністю у пасажирів Львівської магістралі традиційно користуються київський і сімферопольський напрями. Активно купують квитки також до Одеси і Херсона. У зимовий період збільшується навантаження на маршрути до Івано-Франківська і Закарпаття.