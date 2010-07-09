Мінтранс підвищить штрафи за відсутність тахографів

За відсутність тахографів на автомобілях, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, буде посилена відповідальність і підвищені штрафні санкції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

Згідно з повідомленням, Мінтранс вже розробив відповідні зміни до Закону «Про автомобільний транспорт» з метою впорядкування міжнародних автомобільних перевезень.

Якщо ці зміни будуть прийняті, то у випадку відсутності на автомобілі контрольно-реєстраційного пристрою – тахографа, а також порушення режиму праці і відпочинку водіїв транспортних засобів для водіїв буде встановлений штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн.).

Також пропонується встановити норму, відповідно до якої водії транспортних засобів, що належать як українським, так і іноземним перевізникам і здійснюють міжнародні перевезення, будуть зобов`язані допускати до перевірки тахографів посадовців Головавтотрансінспекції. Інспектори матимуть право перевіряти реєстраційні листи режиму праці і відпочинку водіїв – тахокарти, а у разі використання в транспортному засобі цифрового тахографа – роздруковувати на паперовому носії інформацію про роботу і відпочинок водіїв.

Довідка УНІАН. Система контролю режиму праці і відпочинку водіїв із застосуванням цифрових тахографів буде впроваджена в Україні до 1 січня 2011 року.

Наявність тахографа на транспортному засобі є обов`язковою вимогою Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, що виконують міжнародні автомобільні перевезення, до якої Україна приєдналася в 2005 році.