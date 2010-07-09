«Укравто» змінила главу наглядової ради

Автомобільна корпорація «Укравто» призначила главою наглядової ради Варшавської автомобільної фабрики (FSO), яка належить корпорації, Олександра КОЗІСА замість власника корпорації Таріела ВАСАДЗЕ.

Про це сказано в повідомленні FSO про результати зборів акціонерів 30 червня, переданому агентству УНІАН.

Повідомляється також, що «Укравто» залишила членами наглядової ради Олега ПАПАШЕВА і Наталію БЕЙ. Компанія затвердила діяльність правління, наглядової ради і фінансові звіти за 2009 рік.

Згідно з повідомленням, «Укравто» також вирішила продати частину майна фабрики, яке не використовується для виробничих цілей. На продаж буде виставлено три об’єкта у Варшаві. Представники компанії не уточнили, яке майно буде продано і чи дозволить його продаж покрити близько 60 млн. дол. збитків за минулий рік.

Як повідомляв УНІАН, «Укравто» вирішила з липня ц.р. скоротити на 20-27% зарплату працівникам Варшавської автомобільної фабрики у зв`язку зі зниженням обсягів виробництва.