«Укртелеком» розширив міжнародний роумінг в Китаї

Компанія «Укртелеком» розширила міжнародний роумінг мобільного зв`язку в Китаї.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі «Укртелекому».

Як наголошується в повідомленні, новим роумінг-партнером компанії в Китаї став оператор China Unicom. Абоненти компанії можуть користуватися в роумінгу голосовими послугами та Інтернетом.

Сьогодні для абонентів «Укртелекому» відкритий голосовий роумінг в 66 країнах світу і роумінг передачі даних GPRS в 38 країнах. Роумінг для передплачених послуг надається у 8 країнах.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку, число абонентів місцевого телефонного зв`язку складає більше 10,3 млн. чоловік. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку та ін.

Дохід «Укртелекому» в 2009 році склав 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.