«УкрТауер» здасть в оренду антено-місця у столиці

Компанія «УкрТаур» (Київ), яка надає послуги з розміщення антен та іншого устаткування на власних баштових конструкціях, почала співпрацю з оператором стільникового зв`язку CDMA «Інтертелекомом» (Одеса) щодо надання антено-місць в оренду на своїх вежах.

Про це УНІАН повідомили в компанії «УкрТауер».

«На сьогоднішній день ми вирішили орендувати антено-місця на баштових конструкціях «УкрТауер» з метою економії часу і коштів за рахунок оптимізації управління сайтами і виконання будівельних та інших необхідних робіт, що дозволяє нам прискорити процес розгортання мережі і швидко розширювати зону покриття в країні», - процитували в компанії генерального директора "Інтертелеком" Бориса АКУЛОВА.

Довідка УНІАН. Компанія «УкрТауер» була створена в листопаді 2008 з основною концепцією бізнесу – створення телекомунікаційної інфраструктури (баштових конструкцій) по всій території України.

«Інтертелеком» - перший національний CDMA оператор України. Інтертелеком надає послуги місцевого і мобільного зв`язку стандарту CDMA, а також бездротового доступу до Інтернет. На даний момент серед CDMA-операторів «Інтертелеком» має найширшу єдину зону покриття і єдину зону дії телефону в 21 регіоні України.