Львівські залізничники допомагають постраждалим від паводку

Львівські залізничники допомагають постраждалим від повені колегам коштами, продуктами і питною водою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЛЗ.

Згідно з повідомленням, від нинішньої повені на Буковині постраждали 79 сімей залізничників. У них підтоплені будинки, господарські споруди і городи.

Уже наступного дня після стихії працівники управління залізниці виїхали на місце, об'їхали населені пункти, де зустрілися з потерпілими і задокументували результати обстеження.

На основі цих даних було прийнято рішення про виділення кожній потерпілі сім'ї по 1 тис. грн. допомоги. Тим залізничникам, які залишилися без житла або значної кількості майна, виділять допомогу в розмірі до 5 тис. грн., вивчати ситуацію буде дорожня комісія.

До 7 липня 53 залізничника вже отримали по 1 тис. грн., виділення коштів триває.

Керівництво залізниці, працівники магістралі допомагають потерпілим продуктами, речами. СЕС на Львівській залізниці для Чернівецької та Івано-Франківської дільниць передала 200 кг дезинфікуючих засобів, які використовують для дезинфекції підтоплених територій, приміщень, об'єктів водопостачання, надвірних станційних вбиралень тощо.