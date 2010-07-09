Польща просить США допомогти у розслідуванні смоленської трагедії

Варшава. Генеральна прокуратура Польщі звернулася до США з проханням допомогти в розслідуванні причин авіакатастрофи під російським Смоленськом, яка забрала життя 96 польських громадян, у тому числі Президента Леха Качинського.

Як повідомив кореспондента УНІАН в Польщі прес-секретар Генеральної прокуратури Матеуш МАРТИНЮК, відповідне звернення було надіслане американській стороні 5 липня.

Як сказав генпрокурор Польщі Аджей СЕРЕМЕТ у програмі "Точка над і" в четвер увечері, Польща просить США допомогти у з'ясуванні можливості використання електронної зброї, яка б могла вивести з ладу устаткування президентського літака Ту- 154.

Водночас А. СЕРЕМЕТ спростував повідомлення деяких ЗМІ, що Польща просить також США досліджувати можливість "штучного створення туману”.

За словами М. МАРТИНЮКА, зазвичай відповіді на звернення про надання правової допомоги від держав, які не мають договору про спрощену процедуру, слід чекати декілька місяців. За його словами, США, як і Росія, не мають такого договору з Польщею.

Разом з тим, сказав він, реальні терміни відповіді і передачі документів залежать від кожного окремого випадку.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Росії через майже три місяці після авіакатастрофи надала польській стороні часткову відповідь лише на одне з п'яти прохань про правову допомогу.

Російські слідчі відразу після катастрофи назвали її причиною сильний туман, в умовах якого літак зачепився крилом за дерево під час заходу на посадку.

У Польщі не виключають, що причиною трагедії стали неправильні дані, надані диспетчером аеродрому.