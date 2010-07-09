МАУ збільшила перевезення пасажирів на 23%

У період з січня по червень 2010 року авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) перевезла 781 тис. осіб, що на 23% більше, ніж за 6 місяців 2009 року.

Про це повідомила УНІАН прес-служба МАУ.

Зокрема, у червні 2010 року рейсами авіакомпанії МАУ перевезено 193,7 тис. пасажирів. Це на 14% більше, ніж у червні 2009 року.

У червні 2010 року авіакомпанія виконала 2101 рейс, що перевищує показник аналогічного періоду минулого року на 20%. Загалом з січня по червень 2010 року було виконано 8997 рейсів, що на 13% більше, ніж у першому півріччі минулого року.

У червні коефіцієнт зайнятості пасажирських крісел складав у середньому 67%.

Згідно з повідомленням, за червень 2010 року було перевезено 779 тон вантажів і пошти. За цей же період 2009 року - 650 тон. Позитивна різниця склала 20%.

Довідка УНІАН. Флот МАУ складається з 19 літаків "Боїнг 737-300/400/500/800".

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль" (КВР).

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України - 61,6%, UIAB (Австрія) - 22,5%, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 9,9% та CIP - 6%.