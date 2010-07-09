Першими у систему єдиного парку вагонів увійдуть держоператори

Першими у систему єдиного парку вагонів увійдуть оператори рухомого складу державної форми власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив під час круглого столу щодо проблем єдиної системи управління парком вантажних вагонів різної форми власності заступник генерального директора "Укрзалізниці" Віктор ЧОРНИЙ.

"Очевидно, що на першому етапі це будуть вагони інвентарного парку залізничних адміністрацій країн СНД і Балтії, а також державних операторів, які мають вагони з приватною нумерацією", - сказав він. В Україні це такі підприємства, як "Укрспецвагон", "Укррефтранс" і "Ліски".

За словами заступника гендиректора, надалі приєднуватимуться і оператори приватної форми власності. "Я думаю, якщо ми запропонуємо операторам економічну, ринкову ціну користування вагонами, то частина операторів побажає все-таки експлуатувати свої вагони самостійно - у першу чергу, ті з них, у яких є свої потужні диспетчерські, логістичні служби. А частина матиме форму співпраці з держадміністраціями на правах передачі своїх вагонів у користування", - зазначив В. ЧОРНИЙ.

У свою чергу представник від приватних операторів вагонів, заступник гендиректора ЗАТ "Укренерготранс" Анатолій МУМРЕНКО сказав, що приватні оператори не проти співпраці. "Ми повинні співпрацювати у тому випадку, коли власний парк залишається без роботи. Ми працюємо в гірничо-металургійному комплексі, перевозимо сировину і метали, і це на собі дуже сильно відчуваємо. Якщо сьогодні ми возимо в середньому 800 тис. тон на місяць, то реальні наші можливості - більше 1 млн. тон на місяць. І сьогодні ми ведемо активну роботу з "Укрзалізницею" в тому, щоб розмістити наші вагони під попутне завантаження і зайняти існуючі вільні вагони", - сказав А. МУМРЕНКО. Проте, за його словами, питання вимагає детального опрацювання. "Тема об'єднання парку сьогодні дуже складна і широка, оскільки є діапазон питань, що вимагають рішення детального. Є деякий страх - це питання оплати, питання збереження вагонного парку і найголовніше - що в запропонованих досі проектах документів існує така стаття, як ремонт рухомого складу власника за рахунок власних коштів", - зауважив він.

За словами заступника гендиректора "Лемтрансу" Володимира НЕЖИДЕНКА, операторам треба запропонувати дуже серйозні умови, щоб вони "влилися" у це. Як наголосив він, операторам необхідно, щоб окупність вагону була 5-6 років, а не 19 років, як зараз.

Як повідомляв УНІАН, країни СНД і Балтії (Простір 1520 мм - широка колія) обговорюють питання консолідації інвентарних і приватних парків вантажних вагонів.

Ефективність роботи такого загального парку полягає в мінімізації витрат на порожній пробіг вагонів, мінімізації простою, вирішенні проблеми дефіциту вагонів і таке інше. На сьогодні головним завданням є розробка технічного обгрунтування роботи загального парку українськими науковими установами. Цю розробку планують завершити у вересні поточного року.

За даними дирекції Ради залізничного транспорту країн-учасниць СНД, на сьогодні парк вантажних вагонів країн Співдружності, Грузії, Латвії, Литви та Естонії складає 1 млн. 464,71 тис., з них 656,154 тис. вагонів (44,8%) - інвентарні, 808,556 тис. (55,2%) - приватні.