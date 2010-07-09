Тарифи на перевезення зернових підвищувати не будуть

"Укрзалізниця" готова перевозити урожай зернових поточного року. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник генерального директора "Укрзалізниці" Віктор ЧОРНИЙ.

За його словами, у 2009 р. були зафіксовані пікові перевезення зернових - 20,5 млн. тон. "Це свідчить про можливості "Укрзалізниці" щодо освоєння таких об'ємів перевезень. Хотів би заспокоїти зернотрейдерів, зернові асоціації, що з урожаєм поточного року залізниці успішно справлятимуться", - сказав він.

Як наголосив він, на відміну від парку піввагонів і вагонів-цистерн, "Укрзалізниця" не відчуває дефіциту в зерновозах. Зокрема, відомство має в розпорядженні парк у 11,5 тис. зерновозів, ще в Україні є близько 950 зерновозів приватної форми власності.

"Максимальні пропускні здатності портових елеваторів - понад 1400 вагонів на добу, це близько 3,5 млн. тон на місяць. Здатність портів разом із залізницями складає понад 40 млн. тон", - повідомив В. ЧОРНИЙ.

Він також зазначив, що до кінця року тарифи на перевезення зернових піднімати не планують. Як нагадав В. ЧОРНИЙ, ще у травні 2009 р. з введенням нового Збірника вантажних тарифів "Укрзалізниці" тарифи на перевезення зернових знизилися на 6%, а на коротких відстанях - до 200 км - на 15-35%.

За словами заступника начальника головного управління вагонного господарства "Укрзалізниці" Анатолія РАКІПОВА, цього року планують відремонтувати деповським ремонтом 950 вагонів, для цього виділять близько 14 млн. грн.