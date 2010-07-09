Тарифи на перевезення зернових підвищувати не будуть

17:01, 09 липня 2010
Транспорт/Звя'зок
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Кажуть в "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" готова перевозити урожай зернових поточного року. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник генерального директора "Укрзалізниці" Віктор ЧОРНИЙ.

За його словами, у 2009 р. були зафіксовані пікові перевезення зернових - 20,5 млн. тон. "Це свідчить про можливості "Укрзалізниці" щодо освоєння таких об'ємів перевезень. Хотів би заспокоїти зернотрейдерів, зернові асоціації, що з урожаєм поточного року залізниці успішно справлятимуться", - сказав він.

Як наголосив він, на відміну від парку піввагонів і вагонів-цистерн, "Укрзалізниця" не відчуває дефіциту в зерновозах. Зокрема, відомство має в розпорядженні парк у 11,5 тис. зерновозів, ще в Україні є близько 950 зерновозів приватної форми власності.

"Максимальні пропускні здатності портових елеваторів - понад 1400 вагонів на добу, це близько 3,5 млн. тон на місяць. Здатність портів разом із залізницями складає понад 40 млн. тон", - повідомив В. ЧОРНИЙ.

Він також зазначив, що до кінця року тарифи на перевезення зернових піднімати не планують. Як нагадав В. ЧОРНИЙ, ще у травні 2009 р. з введенням нового Збірника вантажних тарифів "Укрзалізниці" тарифи на перевезення зернових знизилися на 6%, а на коротких відстанях - до 200 км - на 15-35%.

За словами заступника начальника головного управління вагонного господарства "Укрзалізниці" Анатолія РАКІПОВА, цього року планують відремонтувати деповським ремонтом 950 вагонів, для цього виділять близько 14 млн. грн.

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