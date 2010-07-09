Українським перевізникам не знизять кількість дозволів ЄКМТ
Затверджено коєфіцієнти до 2015 року
Група автомобільного транспорту Міжнародного транспортного форуму затвердила коефіцієнти виділення багатократних дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) для українських перевізників на 2010-2015 роки.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінтрансзв’язку, таке рішення було прийняте під час засідання групи у Парижі. Українську делегацію представляв голова Державної адміністрації автомобільного транспорту Сергій ДОБРОХОД.
У повідомленні зазначено, що у 2011 році вітчизняні перевізники отримають аналогічну кількість дозволів ЄКМТ, як і у 2010, відповідно до узгоджених коефіцієнтів.
У результаті обговорення було досягнуто домовленості щодо подальшого виділення коефіцієнтів багатократних дозволів ЄКМТ на 2011 рік для України: відповідно до базової квоти, яка складає 208 дозволів, для Євро- 3 коефіцієнт складатиме 6, Євро- 4 - 8, Євро- 5 - 10. "Нас задовольняє таке виділення - воно сприятиме використанню найбільш екологічних транспортних засобів, але з урахуванням економічної стійкості українських транспортних компаній. Чим більше у нас буде екологічно чистих автомобілів, тим більше дозволів ми отримаємо", - підкреслив С. ДОБРОХОД.
Довідка УНІАН. У травні 1996 року Україна стала повноправним членом Європейської Конференції Міністрів Транспорту.
Дозволи ЄКМТ дозволяють українським перевізникам безперешкодно здійснювати діяльність на території країн-членів ЄКМТ, конкурувати з європейськими перевізниками, збільшуючи тим самим товарообіг з Німеччиною, Італією, Польщею, Угорщиною та іншими провідними країнами Європейського Союзу.
Важливим показником є те, що 1 січня 2006 року базова квота для України була збільшена на 51% (на час вступу України до ЄКМТ (1996р.) квота складала 128 дозволів, а на сьогодні - 208).