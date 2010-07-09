Українським перевізникам не знизять кількість дозволів ЄКМТ

Група автомобільного транспорту Міжнародного транспортного форуму затвердила коефіцієнти виділення багатократних дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) для українських перевізників на 2010-2015 роки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінтрансзв’язку, таке рішення було прийняте під час засідання групи у Парижі. Українську делегацію представляв голова Державної адміністрації автомобільного транспорту Сергій ДОБРОХОД.

У повідомленні зазначено, що у 2011 році вітчизняні перевізники отримають аналогічну кількість дозволів ЄКМТ, як і у 2010, відповідно до узгоджених коефіцієнтів.

У результаті обговорення було досягнуто домовленості щодо подальшого виділення коефіцієнтів багатократних дозволів ЄКМТ на 2011 рік для України: відповідно до базової квоти, яка складає 208 дозволів, для Євро- 3 коефіцієнт складатиме 6, Євро- 4 - 8, Євро- 5 - 10. "Нас задовольняє таке виділення - воно сприятиме використанню найбільш екологічних транспортних засобів, але з урахуванням економічної стійкості українських транспортних компаній. Чим більше у нас буде екологічно чистих автомобілів, тим більше дозволів ми отримаємо", - підкреслив С. ДОБРОХОД.

Довідка УНІАН. У травні 1996 року Україна стала повноправним членом Європейської Конференції Міністрів Транспорту.

Дозволи ЄКМТ дозволяють українським перевізникам безперешкодно здійснювати діяльність на території країн-членів ЄКМТ, конкурувати з європейськими перевізниками, збільшуючи тим самим товарообіг з Німеччиною, Італією, Польщею, Угорщиною та іншими провідними країнами Європейського Союзу.

Важливим показником є те, що 1 січня 2006 року базова квота для України була збільшена на 51% (на час вступу України до ЄКМТ (1996р.) квота складала 128 дозволів, а на сьогодні - 208).