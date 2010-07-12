АМК оштрафував херсонського оператора таксоперевезень

Херсонське обласне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ВАТ "Таксі-сервіс" на 12 тис. грн. за недобросовісну конкуренцію.

Як повідомили УНІАН в облвідділі АМК, розслідування встановило, що ВАТ здійснювало пасажирські перевезення без отримання дозвільних документів.

Оскільки це призводить до негативних наслідків для споживачів, облвідділення АМК зобов'язало ВАТ "Таксі-сервіс" привести свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства.