АМК оштрафував херсонського оператора таксоперевезень
13:50, 12 липня 2010Транспорт/Звя'зок
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На 12 тисяч гривень
Херсонське обласне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ВАТ "Таксі-сервіс" на 12 тис. грн. за недобросовісну конкуренцію.
Як повідомили УНІАН в облвідділі АМК, розслідування встановило, що ВАТ здійснювало пасажирські перевезення без отримання дозвільних документів.
Оскільки це призводить до негативних наслідків для споживачів, облвідділення АМК зобов'язало ВАТ "Таксі-сервіс" привести свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства.
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