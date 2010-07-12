АМК оштрафував херсонського автоперевізника
13:52, 12 липня 2010Транспорт/Звя'зок
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За зловживання монопольним становищем
Херсонське обласне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало великого херсонського оператора пасажирських автоперевезень ПФ "МІС" на 15 тис. грн. за зловживання монопольним становищем.
Як повідомили УНІАН в облвідділенні АМК, розслідування встановило, що перевізник без об'єктивно виправданих причин застосував необгрунтовані тарифи на власні послуги.
Суб'єкт господарювання визнав порушення і зобов'язався привести свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства.
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