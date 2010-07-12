Головавтотрансінспекція запобігла 111 фактам нелегальних перевезень

За результатами рейдових перевірок перевізників, які проходили протягом тижня в курортних містах Автономної Республіки Крим, інспектори Головавтотрансінспекції виявили 111 фактів нелегальних автомобільних перевезень.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку.

Згідно з повідомленням, крім того, інспектори зафіксували 436 порушень перевізниками автотранспортного законодавства, за якими складено 373 актів проведення перевірок дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, і пред'явлено штрафних санкцій на суму понад 250 тис. грн. Усього протягом тижня інспектори перевірили 1341 транспортний засіб.

Нагадаємо, рейдові перевірки перевізників проводили протягом тижня у найбільших курортних містах Криму з метою підвищення рівня безпеки і зменшення аварійності у літній період, коли рух автодорогмих півострова найбільш інтенсивний. До перевірок, окрім державних інспекторів територіального управління Головавтотрансінспекці в АР Крим, було залучено інспекторів з 11 регіонів України і представників правоохоронних органів – Державтоінспекції, податкової інспекції та ін.