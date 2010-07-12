СК «Allianz Україна» виплатила 568,1 тис. грн.

Страхова компанія "Allianz Україна" відшкодувала клієнтові - юридичній особі сукупний збиток у розмірі 568,115 тис. грн. за два автомобілі, застраховані за програмою АВТОКАСКО "Формула".

Про це сказано у повідомленні страховика, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, страховий випадок з автомобілем DAF FT CF 85 стався на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. На слизькій дорозі водій не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль занесло на узбіччя, де він зіткнувся з деревом.

У результаті ДТП застрахований транспортний засіб отримав істотні ушкодження кабіни. СК "Allianz Україна" виплатила власникові автомобіля страхове відшкодування у розмірі 382,464 тис. грн..

Страховий випадок з автомобілем DAF CHASSIS FT CF 85 стався на автодорозі Знамянка-Луганськ. Рухаючись на небезпечній швидкості, водій не впорався з керуванням, унаслідок чого сталося зіткнення з іншим автомобілем. Застрахований транспортний засіб отримав істотні ушкодження лобового скла, переднього бампера і усієї передньої частини кабіни. СК "Allianz Україна" виплатила власникові автомобіля страхове відшкодування у розмірі 185,651 тис. грн.

Довідка УНІАН. СК "Allianz Україна" зареєстрована 30 серпня 2005 року (до 1 жовтня 2007 року - СК "РОСНО Україна"). Власником компанії є Allianz SE.

П'ять регіональних дирекцій "Allianz Україна" у Києві, Львові, Донецьку, Дніпропетровську і Одесі охоплюють усю територію України.

За 2009 рік компанія зібрала 96 млн. 488,1 тис. грн. страхових платежів.

На 1 січня 2010 року об'єм резервів склав 88 млн. 827 тис. грн., об'єм страхових виплат - 72 млн. 913,90 тис. грн.