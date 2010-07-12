Проведення тендерів на РЧР залучить до бюджету понад 500 млн. грн.

Проведення тендерів з видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом (РЧР) для впровадження мобільного зв`язку третього покоління (UMTS) дозволить додатково залучити до Державного бюджету України у 2011 році понад 500 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ).

Згідно з повідомленням, на виконання доручення Кабінету міністрів України від 7 липня 2010 № 41370/1/1-10 НКРЗ підтримала Закон України від 01.07.2010 № 2391-IV «Про внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України», прийнятий Верховною Радою України 1 липня 2010 року.

Комісія підготувала лист в Кабмін з пропозицією підтримати підписання Закону Президентом України.

НКРЗ вважає, що ухвалення цього Закону також сприятиме підвищенню ефективності діяльності суб`єктів господарювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України шляхом чіткого визначення процедури і термінів надання документів дозвільного характеру: дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв, ввезення їх з-за кордону і реалізацію на території України.

Крім того, Закон створює сприятливі умови для впровадження нових радіотехнологій і розвитку телекомунікацій в Україні через проведення конкурсів або тендерів з видачі ліцензій на користування РЧР, відзначили в НКРЗ.

Довідка УНІАН. Закон України від 01.07.2010 № 2391-IV «Про внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» окрім процедурних питань і термінів надання дозволів і т.п. також визначив, що Український державний центр радіочастот може на платній основі за рахунок коштів користувачів радіочастотного ресурсу України виконувати роботи з їх замовлення, а за рахунок коштів Державного бюджету України - роботи, пов`язані з розрахунком мереж цифрового наземного мовлення і виявленням джерел радіоперешкод в смугах частот загального користування за заявою спеціальних користувачів.

Крім того, законом встановлено, що у випадку, якщо заявлена потреба в радіочастотному ресурсі України перевищує його фактичну наявність, то смуги, номінали радіочастот надаються в користування виключно на конкурсній або тендерній основі відповідно до вимог закону.