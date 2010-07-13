АМК перевірить вартість послуг «Украероруху»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) перевірить обгрунтованість вартості послуг, які надає державне підприємство "Украерорух".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ.

"Я дав доручення відповідному підрозділу розглянути це питання, але доки мені про результати не доповідали", - сказав О. КОСТУСЄВ, відповідаючи на питання журналістів про те, чи має намір Комітет проаналізувати обгрунтованість вартості послуг "Украероруху".

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор і президент IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту) Джованні БІСІНЬЯНІ за підсумками робочого візиту в Україну 10-14 червня сказав: "Авіаційна інфраструктура в Україні є однією з найдорожчих в Європі, залишаючись при цьому однією з найменш ефективних. Це підриває конкурентоспроможність України. Потрібні негайні реформи. Настав час почати новий етап консультацій і відкритий діалог відповідно до принципів ICАО. Галузь авіаперевезень, включаючи управління повітряним рухом, неприпустимо розглядати як "дійну корову".

Довідка УНІАН. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" створене в 1992 році. Підприємство надає повний спектр послуг з аеронавігаційного обслуговування: обслуговування повітряного руху, організація потоків повітряного руху, організація і менеджмент повітряного простору, радіотехнічне забезпечення зв'язку, навігація і спостереження, забезпечення метеорологічною і аеронавігаційною інформацією усіх видів польотів. Зона відповідальності "Украерорухе" охоплює п'ять районів польотної інформації загальною площею 774,569 тис. кв. км.