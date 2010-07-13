АМК перевірить вартість послуг «Украероруху»
Костусєв уже дав доручення
Антимонопольний комітет України (АМКУ) перевірить обгрунтованість вартості послуг, які надає державне підприємство "Украерорух".
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ.
"Я дав доручення відповідному підрозділу розглянути це питання, але доки мені про результати не доповідали", - сказав О. КОСТУСЄВ, відповідаючи на питання журналістів про те, чи має намір Комітет проаналізувати обгрунтованість вартості послуг "Украероруху".
Як повідомляв УНІАН, генеральний директор і президент IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту) Джованні БІСІНЬЯНІ за підсумками робочого візиту в Україну 10-14 червня сказав: "Авіаційна інфраструктура в Україні є однією з найдорожчих в Європі, залишаючись при цьому однією з найменш ефективних. Це підриває конкурентоспроможність України. Потрібні негайні реформи. Настав час почати новий етап консультацій і відкритий діалог відповідно до принципів ICАО. Галузь авіаперевезень, включаючи управління повітряним рухом, неприпустимо розглядати як "дійну корову".
Довідка УНІАН. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" створене в 1992 році. Підприємство надає повний спектр послуг з аеронавігаційного обслуговування: обслуговування повітряного руху, організація потоків повітряного руху, організація і менеджмент повітряного простору, радіотехнічне забезпечення зв'язку, навігація і спостереження, забезпечення метеорологічною і аеронавігаційною інформацією усіх видів польотів. Зона відповідальності "Украерорухе" охоплює п'ять районів польотної інформації загальною площею 774,569 тис. кв. км.