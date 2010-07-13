Туристи - клієнти Karya Tour повернуться до України до 22 липня

Усі туристи, що мали проблеми з туристичним оператором, повернуться в Україну до 22 липня.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив аташе з питань культури і інформації Посольства Туреччини в Україні Берат ЙИЛДИЗ.

"За останніми даними, зараз в Туреччині залишилося 738 українців - клієнтів Karya Tour, які продовжують свій відпочинок, за який заплатили, і які повернуться в Україну відповідно до підготовленого графіка", - сказав він. Зокрема, сьогодні заплановано повернення 110 туристів, завтра - 355, 17 липня - 121 туриста і так далі

Б. ЙИЛДИЗ відзначив успішність роботи над вирішенням цієї проблеми. При цьому він підкреслив, що проблема виникла тільки в українських туристів, не дивлячись на те, що Karya Tour працювала і з туристами інших країн. За його словами, у цілому з початку виникнення проблеми до Туреччини відправлено близько 3900 туристів, з них українців - 1784.

"З найбільшою проблемою зіткнулися саме українські туристи. До прикладу, зі Словаччини було 1045 туристів, але і для них, і для туристів Karya Tour з інших країн були передбачені страхівки. Що стосується українських туристів, то загальними зусиллями і нашого міністерства, і особисто міністра, і представництв туроператорів, представлених на ринку України, і готельєрів, тобто загальними зусиллями, було зроблено усе можливе, щоб українські туристи могли продовжити свій відпочинок і потім повернутися в Україну", - сказав Б.ЙИЛДИЗ.

За його словами, усі туристи, незважаючи на проблеми Karya Tour, розміщені в готелях і продовжують свій відпочинок.

Як додала в.о. президента Асоціації лідерів турбізнесу України Олена ШАПОВАЛОВА, тільки в одному готелі був одиничний випадок, де узяли повторно оплату з туриста.

Авіаперевезення здійснюватимуть авіакомпанії, які мали договори на чартери з Karya Tour зокрема "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), "Роза Ветров".

"Гарантуємо, що усі повернуться в Україну", - сказала прес-секретар МАУ Євгенія САЦЬКА.

За її словами, Karya Tour увечорі 8 липня повідомила авіакомпанії, що у неї виникли труднощі з партнером у Туреччині, і попросила не проводити реєстрацію пасажирів на рейси з 9 липня. Авіарейси були проплачені Karya Tour до 11 липня. Відповідно, МАУ відмінила ці рейси в Туреччину. "Проте, ми виконали технічні польоти, щоб забрати пасажирів з Туреччини відправляючи туди порожні літаки і забираючи звідти туристів. 9-11 липня репатріювали 700 пасажирів спецрейсами авикомпании, і в період до 16 липня в цілому буде вивезено ще 430 осіб. Крім того, там ще не більше 100 осіб, які придбали у Karya Tour пакети триваліші, ніж тижневі або 2-тижневі. Відповідно, у міру наближення їх дати вильоту ми вивозитимемо їх", - сказала Є. САЦЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня у провінції Анталія українських туристів, які придбали путівки компанії Karya Tour, почали виселяти з готелів у зв'язку з незабезпеченням туристичним оператором плати за заброньовані для громадян номери.

У свою чергу, туроператор Karya Tour Ukraine заявив про фінансові проблеми приймаючої сторони - турецької компанії Sunspot Seyhat Ltd Sti, яка не може виконати узяті на себе зобов'язання з прийому і розміщення туристів у Туреччині.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, Міністерство культури і туризму Туреччини, а також губернаторство Анталії у п'ятницю, 9 липня, провело екстрені збори, у яких брали участь представники Федерації готельєрів Туреччини, Об'єднання готельєрів Середземномор'я, авіаліній SKY, а також туроператори TEZ Tour, ODEON, ANEX, TURTESS, що спеціалізуються на цих же напрямах. За підсумками зборів губернаторство Анталії створило комітет для врегулювання цієї ситуації.

Вжили усі необхідні заходи для того, щоб близько 4000 туристів, які приїхали в Анталію, не зазнавали труднощів під час відпочинку і проблем з поверненням у свої країни. До понеділка, 12 липня, компанія TEZ Tour повинна була забезпечити усі умови для повернення 1800 туристів. Для туристів, що залишилися, буде складений графік вильотів з урахуванням терміну їх перебування в Туреччині.