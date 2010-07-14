Законопроект «Про порти» Кабмін розгляне до 5 вересня

Проект Закону України "Про порти" буде винесений на розгляд Кабінету Міністрів України до 5 вересня цього року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв'язку. Згідно з повідомленням, доопрацювати законопроект у найкоротші терміни доручив Міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО під час наради щодо зниження вантажопереробки в портах.

"До 5 вересня цей закон має бути винесений на розгляд уряду - з тим, щоб відразу після відновлення роботи Верховної Ради України подати його на затвердження", - підкреслив він.

За його словами, сьогодні позиція міністерства зрозуміла: акваторія порту, причальна лінія, канал, а також усе устаткування, пов'язане з морською навігацією, має бути в державній власності. "Таке розуміння в Мінтрансзв’язку є, проте, нормативного документу, який би це закріпив, немає", - сказав міністр.

За його словами, міністерство вже тривалий час опрацьовує цей закон. "Можливо, за цей час він став кращий, проте, фактично його немає. Тому головне завдання на цей рік - прийняти документ, щоб усі питання, зокрема, співпраця з інвесторами, були зрозумілі", - зазначив К. ЄФИМЕНКО.