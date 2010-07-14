«Укрзалізниця» безкоштовно возить дітей-сиріт та дітей-інвалідів

Залізниці України за перше півріччя 2010 року перевезли 148,4 тис. дітей-сиріт і дітей-інвалідів, що на 5 тис. осіб більша, ніж за 6 місяців 2009 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Зокрема, можливістю безкоштовно подорожувати залізницею скористалися 58,5 тис. дітей-інвалідів (минулого року 57,5 тис.) і 89,5 тис. дітей-сиріт (минулого року 85,5 тис.), інші 0,4 тис. - діти загиблих шахтарів і військовослужбовців.

Нагадаємо акція з безкоштовного перевезення дітей розпочалася на "Укрзалізниці" у 2000 році. Цією послугою можуть скористатися діти у віці до 16 років, які входять до категорій дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків; дітей-інвалідів усіх категорій; дітей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, загиблих при виконанні службових обов`язків; дітей загиблих шахтарів.

Акція поширюється на плацкартні вагони швидкісних потягів внутрішнього сполучення (серед них вагони 2-3 класу, швидкісні, прискорені і електро- та дизель-поїзди підвищеного комфорту) і приміські потяги.