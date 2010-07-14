Львівська залізниця додатково працевлаштувала 270 провідників

На період активних літніх перевезень, коли Львівська залізниця розширює графік руху потягів додатковими поїздами, додатково залучено до роботи 270 провідників пасажирських вагонів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ЛЗ, значна їх частина - студенти залізничних навчальних закладів.

Такі практичні заняття для студентів-залізничників організовують, щоб надати можливість опанувати професію, набути необхідних кваліфікаційних навичок. У свою чергу, практиканти допомагають забезпечити обслуговування збільшених об'ємів сезонних літніх перевезень.

У цілому з початку літа і до кінця вересня залізничники запланували роботу для студентів Львівського факультету Дніпропетровського національного університету ім. академіка В. Лазаряна і студентів Чернівецького технікуму залізничного транспорту. Отримати досвід і практику мають можливість 190 студентів.