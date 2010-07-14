У Києві запустять реконструйований швидкісний трамвай

Реконструйовану лінію швидкісного трамвая в Києві запустять цього року до свята Покрови, 14 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

Відповідаючи на питання, чи достовірна інформація про те, що швидкісний трамвай почне перевозити пасажирів на початку листопада, О. ПОПОВ сказав: "Так. Я визначив термін для будівельників - це Покрови. Тобто, на Покрови, 14 жовтня, ми повинні запустити швидкісний трамвай. Ми усі питання - організаційні, фінансові, технічні - з'ясували".

Довідка УНІАН. Лінія швидкісного трамвая в Києві є складовою об'єктів міського електротранспорту КП "Київпастранс". Вона пролягає від станції "Старовокзальная" до станції "Кільцева дорога". Протяжність лінії - 20,2 км, на ній розташовано 12 станцій, пропускна спроможність складає 25 тисяч пасажирів на годину.

До реконструкції на лінії експлуатували близько 100 трамвайних вагонів.

Середня експлуатаційна швидкість вагонів складає близько 40 км/год, максимальна швидкість - 80 км/год.

8 вересня 2004 року КМДА затвердила комплексну реконструкцію лінії швидкісного трамвая від площі Перемоги до Кільцевої дороги з частковою заміною траси.