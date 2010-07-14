Кабмін затвердив фінплан «Укрпошти»

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план "Укрпошти" на поточний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр транспорту і зв'язку Костянтин ЄФИМЕНКО.

Він повідомив, що, згідно з финпланом, дохід підприємства складає 4,8 млрд. грн., прибуток - 30 млн., інвестиційні програми заплановані в обсязі 150 млн. грн.

Довідка УНІАН. УДППЗ "Укрпошта" - національний оператор поштового зв'язку, має у своєму складі понад 15 тис. відділень поштового зв'язку (з них понад 11 тис. - у сільській місцевості), які надають послуги населенню на усій території України. На підприємстві працюють близько 110 тис. працівників.

Компанія обслуговує майже 15 млн. абонентських поштових скриньок, має прямий поштовий обмін з 72 країнами світу, обслуговує 37 магістральних автомобільних маршрутів завдовжки понад 29,4 тис. км і 3 авіаційні маршрути для перевезення пошти і друкованих видань.

Підприємство щорічно поширює понад 1 мільярд екземплярів періодичних друкованих видань, пересилає сотні мільйонів одиниць письмової кореспонденції, здійснює десятки мільйонів поштових переказів. У цілому "Укрпошта" пропонує споживачам понад 50 видів послуг.