Китайська корпорація "Сантік" хоче будувати порт на оз. Донузлав

Представники керівництва Китайської національної державної корпорації "Сантік", яка спеціалізується на інвестиціях у будівництво великих об`єктів транспортної інфраструктури, ознайомилися з проектом переміщення Евпаторійського морського торгового порту на озеро Донузлав і висловили зацікавленість в участі в даному проекті.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК.

"Це дуже цікаво, особливо якщо врахувати, що наша компанія випускає більше 80% всіх використовуваних у світі контейнерів для перевезення вантажів морем", - сказав старший представник "Сантік" в країнах СНД Іскандер МУРАТОВ на зустрічі з керівництвом Ради міністрів Криму в Сімферополі.

За його словами, корпорація "Сантік" зацікавлена також у будівництві автодоріг, споруді залізниць, залізничних терміналів, аеропортів, морських портів і морських контейнерних терміналів.

"Цікава також вітроенергетика, системи водопостачання", - сказав представник китайської корпорації. За його словами, "Сантік" може під державні гарантії видати Криму кредит на 10-15 років на будівництво даних об`єктів.

Голова Ради міністрів АРК Василь ДЖАРТИ, зі свого боку, відзначив, що керівництво автономії зацікавлене в "комплексних інвестиціях" в економіку Криму і запропонував представникам китайської корпорації надати уряду автономії детальний пакет пропозицій.

Учасники зустрічі домовилися, що найближчим часом півострів відвідає делегація керівників китайської компанії, які на місці вивчать ситуацію і продовжать переговори з Радою міністрів Криму.