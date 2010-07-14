«Єврокар» спростовує звинувачення УБОЗ в контрабанді

Виробник автомобілів марки VW Group – ЗАТ «Єврокар» (Ужгородський р-н, Закарпатської обл.) спростовує звинувачення начальника управління УБОЗ ГУМВС України в Закарпатській області Івана НЕМЕША в контрабанді автомобілів.

Про це сказано в заяві ЗАТ «Єврокар», переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням компанії,12 липня 2010 р. у ЗМІ була поширена інформація начальника управління УБОЗ ГУМВС України в Закарпатській області Івана НЕМЕША про передачу матеріалів кримінальної справи до суду щодо ЗАТ «Єврокар». Згідно публікаціям, компанії висунуто звинувачення в контрабанді 10 автомобілів зі спричиненням збитку на загальну суму 10 млн. грн.

ЗАТ «Єврокар» офіційно заявляє, що дана інформація не відповідає дійсності. «В даний час проти компанії не порушено ніяких кримінальних справ, і в цьому контексті заява пана НЕМЕША є щонайменше абсурдною. Згідно з його заявою, вартість кожного автомобіля повинна була б складати до 5 млн. грн.», - сказано в повідомленні.

Компанія відзначає, що ЗАТ «Єврокар» є найбільшим платником податків Закарпатської області. За період з 2005 по 2009 рік включно підприємство виробило більше 101 тис. автомобілів, було створено 1200 робочих місць і перераховано податків і зборів в обсязі 2,3 млрд. грн. За підсумками конкурсу Міністерства фінансів України в 2008 році ЗАТ «Єврокар» увійшло до першого десятка підприємств з найвищими показниками приросту відрахувань до державного бюджету.

У даний момент ЗАТ «Єврокар» реалізує інвестиційний проект з повномасштабного виробництву автомобілів загальним обсягом інвестицій 250 млн. дол.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Єврокар» (с. Соломоново Ужгородського району Закарпатської області) є виробником автомобілів марки Volkswagen Group в Україні.