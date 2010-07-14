У Вінницькій обл. завершать будівництво об'їзної дороги

У Вінницькій області планують до кінця листопада завершити будівництво нової об`їзної дороги навколо районного центру Калинівка, розташованого на трасі міжнародного значення Могилів-Подільський – Житомир – Виступовичі.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила помічник голови Вінницької обласної державної адміністрації Ірина КРАВЧЕНКО.

Вона відзначила, що пропускна спроможність дороги в межах міста Калинівка не встигає за зростаючою інтенсивністю руху, яка на сьогодні складає близько десяти тисяч автомобілів на добу. Разом з тим, об`їзд дозволить екологічно «розвантажити» районний центр від викидів автомобільного транспорту.

Для завершення робіт з будівництва Калинівської кільцевої і введення в експлуатацію двох ділянок Байківка-Павлівка, протяжністю 4,6 км., і Павлівка-Ольхова, протяжністю 1,4 км., необхідно 117,3 млн. грн.

На даний момент генеральний підрядник «Південзахідшляхбуд» виконує замовлення Укравтодора власними силами у зв`язку з тим, що уряд дотепер не затвердив перелік об`єктів капітального будівництва.

За словами голови облдержадміністрації Миколи ДЖИГИ, завершення робіт на об`єкті стримують два чинники. По-перше, ведуться роботи з будівництва шляхопроводу через залізницю в Хмельницькому напрямку і паралельно – місцевого автомобільного проїзду на село Павлівка. По-друге, у зв`язку з будівництвом на одній з ділянок довелося переносити газопровід високого тиску. Утім, за словами Н.ДЖИГИ, питання вирішується за сприяння міністра палива і енергетики Юрія БОЙКО.

Довідка УНІАН. Об`їзна дорога в обхід міста Калинівка будується з 1994 року. У 2007 році Службою автомобільних доріг у Вінницькій області введена в експлуатацію перша ділянка Кордилівка-Байківка протяжністю 3,3 км. вартістю 42,3 млн. грн. Загальна вартість об`єкту - майже 170 млн. грн.