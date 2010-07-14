Держтуризму спростовує інформацію щодо відпочинку в Турції

Державна служба туризму і курортів спростовує інформацію про те, що українським туристам було рекомендовано утриматись ближчим часом від відпочинку у Туреччині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції у Києві прес-секретар Державної служби туризму і курортів Леонід МЕДЯНИЙ.

«У деяких ЗМІ була поширена некоректна інформація про рекомендації офіційних органів державної влади України українським туристам відмовитися від відпочинку у Туреччині. Держслужба туризму і курортів Міністерства культури і туризму України спростовує цю інформацію й офіційно заявляє, що вона не відповідає дійсності, оскільки мова йшла лише про форс-мажорні обставини, які виникли з українськими туристами, що обслуговувались туроператором «Карія Тур», - сказав Л.МЕДЯНИЙ.