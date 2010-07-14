ЄС дозволив British Airways злитися з іспанською Iberia
17:17, 14 липня 2010Транспорт/Звя'зок
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Створюється 3-й за величиною перевізник
Антимонопольні органи ЄС дали згоду на злиття авіакомпаній British Airways та іспанської Iberia в середу, що може привести до створення третього за величиною авіаперевізника у світі, повідомляє Рейтер.
Компанії вважають, що злиття дозволить їм ефективніше конкурувати з такими гігантами як Lufthansa і Air France, а також з бюджетними перевізниками, зокрема з Ryanair.
Єврокомісія заявила, що злиття не чинитиме значного тиску на конкуренцію на ринках.
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