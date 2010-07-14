Туроператори вважають, що банкрутство «Карія Тур» - непросте

Питання банкрутства туристичного оператора «Карія Тур» не таке просте, і в ситуації мають розібратися компетентні органи.

Про це в коментарі УНІАН телефоном сказала виконувач обов`язків президента Асоціації лідерів турбізнесу України (АЛТУ) Олена ШАПОВАЛОВА, відповідаючи на питання, чи є проблеми «Карія Тур» результатом невмілої політики на ринку чи конкурентної боротьби.

«Я думаю, що це результат невмілої політики, але з урахуванням того, що сьогодні пройшла інформація в «Урядовому кур`єрі» про банкрутство. Одразу ж наша юридична служба звернула увагу – оскільки ми зараз одержуємо дзвінки від турагентів, які купили путівки і за якими зараз туристи не зможуть вилетіти, – на те, що це «Кар’я тур», а не «Карія Тур Юкрейн». Тобто, це - дві різні юридичні особи. Тоді увага питання – це все схоже на якусь схему. Мені видається, що з цим питанням слід розбиратися реально компетентним органам, аби дати відповідь на питання – це була невміла політика чи це була свідома якась акція», - відзначила вона.

На уточнення, ким могла бути організована така акція і з якою метою, О.ШАПОВАЛОВА відзначила, що не може коментувати дане питання, оскільки воно не таке просте. «Дві юридичні особи. Одна з них оголошує себе банкротом. У обох цих юридичних осіб діючі ліцензії туристичні. Так, незрозуміло, чи є вони зв`язаними особами на даний момент – там треба щодо засновників порушувати питання. Тут є дуже багато питань, відповіді на які повинні давати відповідні органи. Не так усе просто, і питань стає ніби більше. Відповідей поки що немає – всі сидять, приймають скарги, тут виходить «Урядовий кур`єр» – "маєш тобі", а тут нібито банкрутство. Ой, даруйте, це інша компанія. Тобто, дуже такий цікавий розвивається спектакль. Тому просто звертати на менеджмент не можна, мені здається, що в цій ситуації повинні розбиратися відповідні органи», - відзначила О.ШАПОВАЛОВА.

На уточнення, до кого можуть перейти близько 70 тис. туристів – клієнтів «Карія Тур», в.о. президента АЛТУ сказала, що все залежатиме від туристів. «Тут залежатиме від того, що вибиратимуть туристи. Тобто туристам рекомендуємо у будь-якому випадку, незалежно від того, кого з 1,5 тис. туроператорів, які мають туроператорські ліцензії в Україні, вони вибиратимуть, незалежно від того, чітко підписувати договори, вимагати чеки оплати. І ми ще, як асоціація, рекомендуємо звертатися в агентства, які мають знак якості АЛТУ, оскільки ми гарантуємо те, що ці туристи будуть захищені нашим страховим фондом в 1 млн. євро», - відзначив вона.

За оцінками О.ШАПОВАЛОВОЇ, «Карія Тур» посідала 5-е місце на ринку України за путівками до Туреччини. У лідерах – TEZ Tour, «Tourtess», «Coral», який вийшов торік на ринок, і «Пегас».

Як повідомляв УНІАН, 8 липня в провінції Анталія українських туристів, які придбали путівки компанії “Карія Тур”, почали виселяти з готелів у зв`язку з незабезпеченням туристичним оператором оплати за заброньовані для громадян номери. У свою чергу Karya Tour Ukraine заявив про фінансові проблеми приймаючої сторони – турецьку компанію Sunspot Seyhat Ltd Sti, яка не може виконати взяті на себе зобов`язання з прийому й розташування туристів у Туреччині.

Сьогодні, 14 липня, в газеті «Голос України» було розміщено оголошення, що постановою Господарського суду міста Києва від 5 липня відкрито процедуру ліквідації ТОВ «Кар’я Тур» і компанія визнана банкротом.

Водночас, на сайті «Карія Тур», директором якої є А.ТУГАЙ, повна назва компанії відмічена, як ТОВ «Карія Тур Юкрейн».