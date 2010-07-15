Держприкордонслужба: черг на кордоні практично немає

Державна прикордонна служба України стверджує, що черги на кордоні практично відсутні.

Про це сказано у переданому УНІАН повідомленні Відділу з питань взаємодії зі ЗМІ Держприкордонслужби.

Зокрема, за даними прикордонників, упродовж останніх тижнів помічено істотне зменшення черг на державному кордоні України. У пропускних пунктах "Ягодин" і "Рава-Руська" на українсько-польському кордоні, "Нові Яриловичі" на білоруському і "Бачевськ" - на російському кордоні, де ще місяць тому вишиковувалося по 150-200 автомобілів, сьогодні черги практично відсутні або з'являються в межах робочого мінімуму.

Незважаючи на зростання пасажиро-транспортного потоку під час туристичного сезону, уникнути накопичення на кордоні вдалося завдяки активній взаємодії прикордонників та митних органів, а також місцевій владі, зазначено у повідомленні. Також, кажуть в ДПСУ, цьому сприяло і ухвалення Закону "Про прикордонний контроль", згідно з яким начальникам відділів прикордонної служби надано право самостійно приймати рішення про оформлення осіб і автотранспорту у спрощеному режимі.

У цілому за перше півріччя цього року державний кордон перетнули 35,18 млн. осіб., що на 2% більше, ніж за аналогічний період 2009 року, і 8,09 млн. транспортних засобів (на 6% більше).