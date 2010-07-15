Продажі нових автомобілів у Європі зменшилися

У Європі у червні обсяги продажів нових автомобілів зменшилися на 6,2% проти показника червня 2009 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюселі, такі дані оприлюднила Європейська асоціація виробників автомобілів.

В абсолютних цифрах реєстрація нових автомобілів у 25 країнах-членах ЄС (за винятком Мальти і Кіпру) і в трьох країнах Організації вільної торгівлі (Ісландії, Норвегії та Швейцарії) складала в червні 1 млн. 383,4 тис.

У Західній Європі у червні було зареєстровано 1 млн. 306 тис. 848 нових автомобілів, або на 6,4% менше, ніж у червні 2009 року.

Червень став другим підряд місяцем, коли в Європі спостерігається зменшення реєстрації нових автомобілів порівняно з відповідними періодами минулого року.

У червні серед найбільших ринків Європи зменшення спостерігалося в Німеччині (- 32,3%), Італії (- 19,1%) та Франції (- 1,3%). Зростання зафіксоване у Великобританії (10,8%) та Іспанії (39,5%).

Найбільше зниження продажів зафіксоване у Словаччині (- 40,6%), а найбільше зростання - в Ірландії (75,8%).