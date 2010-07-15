ЛЗ і ПЗ знизили збори за покупку і повернення квитків

Львівська залізниця і Південна залізниця на вимогу Антимонопольного комітету знизили збори за покупку і повернення квитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив глава АМК Олексій КОСТУСЄВ на засіданні комітету.

За його даними, АМК сьогодні ухвалив рішення закрити виробництво у справі відносного завищення комісійного збору ЛЗ і ПЗ, оскільки ЛЗ знизила комісійний збір з 9 до 8 грн. при покупці квитка і з 10 до 9 грн. – при поверненні невикористаного квитка. ПЗ знизила вартість збору за ці послуги з 9 до 8 грн.

Таким чином, рентабельність за ці збори встановлена на рівні 17-20%. Нові тарифи, які, на думку АМК, є обґрунтованими, введені в дію з липня цього року.

Як наголошувалося на засіданні комітету, виробництво у справі раніше було відкрите, оскільки АМК з`ясував, що ЛЗ за останні три роки збільшила збір за покупку квитка з 6,5 до 9 грн., а при поверненні – з 6 до 10 грн. ЮЗ за цей період підвищила збори за обидві ці послуги з 6,5 до 9 грн.

При цьому залізниці одержали завищену рентабельність в межах 40-50%.

«Ми продовжуємо аналогічну роботу щодо перегляду комісійних зборів по Придніпровській, Донецькій і Одеській залізницям. Старатимемося, щоб всі залізниці знизили цей збір», - відзначив А.КОСТУСЄВ.

Як повідомляв УНІАН, в червні цього року Південно-західна залізниця на вимогу АМК понизила комісійний збір при покупці квитків з 12 до 10 грн., а при поверненні – з 15 до 10 грн.