Чистий прибуток Intel виріс на 175%

Чистий прибуток американської корпорації Intel в другому кварталі цього року, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, виріс на 175% і склав 2,9 млрд. дол. США.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

Виручка корпорації Intel за підсумками другого кварталу року склала 10,8 млрд., що на 34% більше, порівняно з аналогічним періодом 2009 р. Операційний прибуток виріс на 177% - до 4 млрд. дол.

Витрати на дослідження і розробки, маркетинг і управління склали в другому кварталі 3,25 млрд. дол.

За прогнозами компанії, в 2010 році валовий прибуток зросте на 64-68%. Капітальні витрати очікуються на відмітці 5-5,4 млрд. дол.

У той же час в компанії відзначили, що на результати Intel впливає багато обставин, і фактичні підсумки можуть відрізнятися від тих, що містяться в заявах прогностичного характеру.

Довідка УНІАН. Intel – світовий лідер в розробці інноваційних рішень, призначених для використання при виробництві комп`ютерної техніки. Інженери компанії проектують і створюють найважливіші технологічні продукти, що є основою обчислювальних пристроїв у всьому світі.