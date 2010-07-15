АМК прийме рішення по "Київстару" і «ВимпелКому» в серпні

Антимонопольний комітет України має намір прийняти рішення щодо об`єднання "Київстару" і «ВимпелКому» в серпні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова АМК Олексій КОСТУСЄВ.

За його словами, кілька днів тому компанія «Астеліт» відкликала свою заяву з приводу претензій щодо об`єднання "Київстару" і "ВимпелКому», зазначивши, що тепер не має претензій.

При цьому О.КОСТУСЄВ зазначив, що, втім, АМК розглядає цю справу, оскільки була виявлена проблема, тому наявність або відсутність заяви не має значення. "І в серпні, я планую, що ми приймемо рішення з цього питання», - сказав глава АМК.

О.КОСТУСЄВ висловив здивування рішенням попереднього керівництва АМК щодо можливості такого об`єднання.

За його словами, при ухваленні рішення про об`єднання дуже великий частотний ресурс опинився в руках однієї компанії. «Таким чином, своїми руками ми дозволили посилити монопольне становище», - зазначив О.КОСТУСЄВ.

Довідка УНІАН. У жовтні 2009 року Telenor Group і компанія Altimo повідомили про досягнення угоди про об`єднання пакетів акцій ВАТ «Вимпел-Комунікації» (торгова марка «Білайн») і ЗАТ, що належали їм, «Київстар G.S.M.» із створенням нового спільного оператора стільникового зв`язку – компанії VimpelCom Ltd. («ВимпелКом Лтд.»), що надає якісні інтегровані послуги стільникового зв`язку в Росії, Україні та інших країнах СНД, а також у Грузії, В`єтнамі, Камбоджі, Лаосі. Компанія розвиватиме свою діяльність і на інших ринках Європи, Азії і Африки, що швидко розвиваються, стаючи одним з провідних гравців галузі в світі. Формування Vimpelcom Ltd. завершилося в квітні 2010 року.

Телекомунікаційний оператор «Київстар» - лідер українського ринку мобільного зв`язку і передачі даних, якому довіряють своє спілкування 21,89 млн. чоловік (станом на 01.06.10 р.). «Київстар» пропонує послуги EDGE/GPRS на всій території свого покриття в Україні, а також роумінгові послуги в 195 країнах на 5 континентах. Понад 1,6 млн. українських громадян користуються мобільним Інтернетом «Київстар». У семи найбільших містах України - Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Львові, Сімферополі, Одесі - надаються послуги високошвидкісного фіксованого Інтернет-доступу.