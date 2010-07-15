Залізнично-поромні переправи збільшили перевезення на 35,3%

За 6 місяців поточного року залізнично-поромні переправи України перевезли 2,2 млн. тонн вантажів, що на 35,3% більше, ніж за відповідний період 2009 року. Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, транзит збільшився на 54,5 %, експорт – на 38,8%, імпорт – на 8,3%.

Зокрема, у Чорноморському регіоні працюють поромні переправи через Іллічівськ, Керч і Крим. Відповідно до повідомлення, через порт Іллічівськ за півроку збільшено обсяги перевезення експортних вантажів на 10,5%. Транспортування здійснювалося у напрямі Іллічівськ – Варна (переправа діє з 1978 року) та Іллічівськ – Поті/Батумі (діє з 1999 року).

Крім того, у відомстві нагадують, що з березня 2009 р. почала діяти залізнично-поромна переправа Керч – Поті/Батумі. На лінії працюють 2 пороми місткістю по 108 вагонів, за період роботи переправи перевезено 192,3 тис. тонн вантажів.

Крім того, за перше півріччя 2010 р. перевезено 1,7 млн. тонн вантажів (на 49,9% більше) через пряме залізнично-поромне сполучення між Україною і Росією через Керченську протоку між портами Крим і Кавказ. Регулярна експлуатація цієї лінії здійснюється з 2005 року. Як відзначають в «Укрзалізниці», на сьогодні введено в експлуатацію першу чергу проекту потужністю до 3 млн. тонн на рік. На залізничній поромній лінії працюють 2 пороми місткістю по 20 вагонів кожний.

За даними «Укрзалізниці», підвищення комерційної привабливості перевезень у міжнародному прямому залізнично-поромному сполученні залежить від вартості морського фрахту, портових зборів і ефективності використання вагонів і поромів. На сьогодні тарифи на перевезення в залізнично-поромному сполученні на морській ділянці вищі, ніж залізничні, на такій самій відстані у 1,5-4 рази.

Крім того, одним з вагомих чинників, які впливають на залучення нових обсягів перевезень, є також забезпечення регулярності рейсів поромів за розкладом, мінімум, на місяць, а не на декаду, як є на даний час.

Згідно з повідомленням, поромні лінії Іллічівськ – Варна, Іллічівськ – Поті/Батумі і Керч – Поті/Батумі обслуговуються суднами України і Болгарії – по два пороми, кожний з яких має місткість 108 вагонів, і одним грузинським поромом місткістю 49 вагонів. Поромне сполучення Крим – Кавказ – 2 пороми по 20 вагонів. Таким чином, є підстави для створення конкурентного середовища у даному сегменті перевезень.

У цілому, перевезення вантажів у прямому міжнародному вантажному залізнично-поромному сполученні здійснюється між Україною, Болгарією, Грузією і Росією.