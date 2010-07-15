Виробництво легкових авто в Україні скоротилося на 25,6%

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-червні скоротилося на 25,6% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 27,2 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво автобусів в Україні у січні-червні збільшилося у 2,2 раза порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1093 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилося в 2,5 раза - до 2 660 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 83,6% порівняно з 2008 роком, до 65,7 тис. штук.

У 2009 році виробництво автобусів в Україні скоротилося на 85,4% порівняно з 2008 роком, до 1 473 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 78,8% - до 2 499 штук.

Довідка УНІАН. Провідними виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (ЗАТ "ЗАЗ"), корпорація "Еталон", корпорація "Богдан", ЗАТ "Єврокари", корпорація "АІС" та ін.