Авіакомпанія МАУ вводить послугу он-лайн реєстрації

З 15 липня авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" розширила можливості он-лайн реєстрації - ця послуга тепер досяжна також пасажирам, що вилітають чартерними рейсами з київського міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це УНІАН повідомила прес-служба МАУ.

Нагадаємо, МАУ ввела процедуру он-лайн реєстрації на власні регулярні рейси у квітні 2009 року для пасажирів внутрішніх рейсів, у червні того ж року - для міжнародних.

Для того, щоб реєструватися на чартерні рейси МАУ в режимі он-лайн, пасажирові необхідно зайти на сайт авіакомпанії, ідентифікувати себе за прізвищем, ім’ям, номером рейсу і датою вильоту. У процесі електронної реєстрації пасажирові надається можливість вибрати місце в салоні літака. Після завершення процедури реєстрації на електронну адресу пасажира приходить посадочний талон, що містить спеціальний штрих-код, який слід роздрукувати на принтері. Такий документ є еквівалентом звичайного посадочного талона, що видається на стійці реєстрації в аеропорту.

Он-лайн реєстрація відкривається за 23 години і закінчується за 1 годину до вильоту рейсу.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" - провідна українська авіакомпанія.

Флот МАУ складається з 19 літаків "Боїнг 737-300/400/500/800".

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України - 61,6%, UIAB (Австрія) - 22,5% Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 9,9% і CIP - 6%.